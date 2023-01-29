Оккупанты продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях враг ведет оборону.

Обратите внимание Еще 650 оккупантов отправились к Кобзону: потери России по состоянию на 29 января

Также за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли один ракетный и 32 авиационных удара и совершили более 65 обстрелов с РСЗО. В частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Силы обороны отразили атаки оккупантов на Донбассе

Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов районах населенных пунктов Диброва и Белогоровка Луганской области.

Силы обороны остановили оккупантов в Луганской области: карта боевых действий

Кроме того, Силы обороны отразили атаки россиян в районе населенных пунктов Ямполевка, Верхнекаменское, Раздолевка, Соль, Благодатное, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Новомихайловка, Водяное, Марьинка, Победа и Угледар на Донетчине.

Россияне наступают на Бахмут: карта боевых действий

Какая ситуация на направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений. Наступательных группировок противника не обнаружено.

без существенных изменений. Наступательных группировок противника не обнаружено. На Северском направлении противник обстрелял из минометов районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Нововасиловка, Середина Буда, Муравейня, Бачевск, Строительное, Волковка, Волфин и Юнаковка на Сумщине.

противник обстрелял из минометов районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Нововасиловка, Середина Буда, Муравейня, Бачевск, Строительное, Волковка, Волфин и Юнаковка на Сумщине. На Слобожанском направлении минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Гурьев Казачок, Красное, Старица, Охримовка, Глубокое, Казачья Лопань, Дворичанское, Варваровка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Нескучное, Тернова, Стрелка и Купянск Харьковской области.

минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Гурьев Казачок, Красное, Старица, Охримовка, Глубокое, Казачья Лопань, Дворичанское, Варваровка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Нескучное, Тернова, Стрелка и Купянск Харьковской области. На Купянском направлении враг обстрелял позиции наших войск в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка и Крахмальное в Харьковской, Новоселовской Луганской области и Берестово – Донецкой.

враг обстрелял позиции наших войск в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка и Крахмальное в Харьковской, Новоселовской Луганской области и Берестово – Донецкой. На Лиманском направлении обстреляны Макеевка, Краснопоповка и Диброва в Луганской области.

обстреляны Макеевка, Краснопоповка и Диброва в Луганской области. На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели районы 21 населенного пункта, в частности, Спорное, Белая Гора, Верхнекаменное, Раздолевка, Бахмут, Нью-Йорк, Клещиевка, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

огневого поражения потерпели районы 21 населенного пункта, в частности, Спорное, Белая Гора, Верхнекаменное, Раздолевка, Бахмут, Нью-Йорк, Клещиевка, Курдюмовка и Майорск Донецкой области. На Авдеевском направлении во вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Веселое, Красногоровка, Марьинка, Первомайское и Новомихайловка.

во вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Веселое, Красногоровка, Марьинка, Первомайское и Новомихайловка. На Новопавловском направлении врагом обстреляны Богоявленко, Угледар и Золотая Нива Донецкой области.

врагом обстреляны Богоявленко, Угледар и Золотая Нива Донецкой области. На Запорожском направлении огневого влияния испытали 19 населенных пунктов. Среди них – Времовка и Новополь на Донетчине и Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Степное, Орехов и Новоданиловка Запорожской области.

огневого влияния испытали 19 населенных пунктов. Среди них – Времовка и Новополь на Донетчине и Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Степное, Орехов и Новоданиловка Запорожской области. На Херсонском направлении под обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов попали районы населенных пунктов Михайловка, Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Красный Маяк, Одрадокаменка, Понятовка, Республиканец, Казацкое, Тягинка, Камышаны.

Силы обороны мощно отработали по оккупантам

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов.

Кроме того, наши ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления, 2 позиции ПВО противника, 6 районов сосредоточения живой силы, состав боеприпасов и радиоэлектронную станцию.

Отметим, что общие боевые потери России на 29 января составляют 126 160 военных. Только за прошедшие сутки было уничтожено еще 650 захватчиков.