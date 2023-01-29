Оккупанты продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях враг ведет оборону.
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Также за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли один ракетный и 32 авиационных удара и совершили более 65 обстрелов с РСЗО. В частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.
Силы обороны отразили атаки оккупантов на Донбассе
Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов районах населенных пунктов Диброва и Белогоровка Луганской области.
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Кроме того, Силы обороны отразили атаки россиян в районе населенных пунктов Ямполевка, Верхнекаменское, Раздолевка, Соль, Благодатное, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Новомихайловка, Водяное, Марьинка, Победа и Угледар на Донетчине.
Россияне наступают на Бахмут: карта боевых действий
Какая ситуация на направлениях
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений. Наступательных группировок противника не обнаружено.
- На Северском направлении противник обстрелял из минометов районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Нововасиловка, Середина Буда, Муравейня, Бачевск, Строительное, Волковка, Волфин и Юнаковка на Сумщине.
- На Слобожанском направлении минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Гурьев Казачок, Красное, Старица, Охримовка, Глубокое, Казачья Лопань, Дворичанское, Варваровка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Нескучное, Тернова, Стрелка и Купянск Харьковской области.
- На Купянском направлении враг обстрелял позиции наших войск в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка и Крахмальное в Харьковской, Новоселовской Луганской области и Берестово – Донецкой.
- На Лиманском направлении обстреляны Макеевка, Краснопоповка и Диброва в Луганской области.
- На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели районы 21 населенного пункта, в частности, Спорное, Белая Гора, Верхнекаменное, Раздолевка, Бахмут, Нью-Йорк, Клещиевка, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.
- На Авдеевском направлении во вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Веселое, Красногоровка, Марьинка, Первомайское и Новомихайловка.
- На Новопавловском направлении врагом обстреляны Богоявленко, Угледар и Золотая Нива Донецкой области.
- На Запорожском направлении огневого влияния испытали 19 населенных пунктов. Среди них – Времовка и Новополь на Донетчине и Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Степное, Орехов и Новоданиловка Запорожской области.
- На Херсонском направлении под обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов попали районы населенных пунктов Михайловка, Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Красный Маяк, Одрадокаменка, Понятовка, Республиканец, Казацкое, Тягинка, Камышаны.
Силы обороны мощно отработали по оккупантам
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов.
Кроме того, наши ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления, 2 позиции ПВО противника, 6 районов сосредоточения живой силы, состав боеприпасов и радиоэлектронную станцию.
Отметим, что общие боевые потери России на 29 января составляют 126 160 военных. Только за прошедшие сутки было уничтожено еще 650 захватчиков.