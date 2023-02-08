Россияне до сих пор пытаются захватить Донецкую и Луганскую области. Актуальную информацию о ситуации на фронте сообщили в Генштабы ВСУ.
К теме Франция увеличит военную помощь, Польша проведет обучение для ВСУ: хронология 350 дня войны
Где наступают россияне
Основное наступление оккупанты сосредоточивают на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах Кременная, Бахмут, Авдеевка, Опросное, Марьинка и Угледар. Враг терпит колоссальные потери, особенно в живой силе.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Краснопоповка, Шипиловка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Федоровка, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Спорное, Выемка, Бахмут, Красное , Часов Яр, Каменка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Богоявленка Донецкой области.
На Севере – спокойно
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях изменений не зафиксировали. Наступательных группировок врага там пока нет.
Однако обстрелы подверглись районам населенных пунктов Заруцкое, Поповка и Садки Сумской области и Ветеринарное, Стрелеча, Красное, Глубокое, Липке, Старица, Мореховец, Зеленое, Нескучное, Гатище, Волчанск, Бударки, Ольховатка, Красное Первое, Новомлынск и Каменец . Оккупанты запустили эспилотник с боевой нагрузкой в районе Волфиного Сумской области.
Карта боевых действий по состоянию на 8 февраля:
Какая ситуация по другим направлениям
- На Купянском и Лиманском направлениях россияне обстреляли 40 населённых пунктов. Среди них – Двухлетняя, Гряниковка, Кучеровка, Купянск, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово, Крахмальное, Вишневое, Червонопоповка и Кузьмино Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Площанка, Невка, и Белогоровка в Луганской области. Авиаудары были в районах Котляровки, Крахмального и Белогоровки.
- На Бахмутском направлении обстреляли Спорное, Берестовое, Белогоровка, Раздолевка, Железнянское, Парасковеевка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Николаевка, Предтечино, Клещиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области. В общей сложности - более 30 населенных пунктов.
- На Авдеевском и Новопавловском – под обстрелы попали Авдеевка, Водяное, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области. Авиационные удары оккупантов фиксировались недалеко от Авдеевки, Невельского и Марьинки. В районе Водяного русские захватчики сбрасывали из БпЛА на позиции наших войск аэрозольные слезоточивые гранаты нелетального действия К-51.
- На Запорожском направлении – огнем накрыли 30 населенных пунктов, в частности Новополь, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Малые Щербаки и Степное Запорожской области. Враг нанес авиаудары вблизи Ольговского и Гуляйполя.
- На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали 17 населённых пунктов. В частности, Михайловка, Гавриловка, Милово, Змиевка, Новоберислав, Казацкое, Львове, Тягинка, Ивановка, Никольское, Антоновка, Янтарное, Берегово, Громадное и Херсон.