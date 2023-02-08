Россияне до сих пор пытаются захватить Донецкую и Луганскую области. Актуальную информацию о ситуации на фронте сообщили в Генштабы ВСУ.

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Где наступают россияне

Основное наступление оккупанты сосредоточивают на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах Кременная, Бахмут, Авдеевка, Опросное, Марьинка и Угледар. Враг терпит колоссальные потери, особенно в живой силе.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Краснопоповка, Шипиловка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Федоровка, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Спорное, Выемка, Бахмут, Красное , Часов Яр, Каменка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Богоявленка Донецкой области.

На Севере – спокойно

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях изменений не зафиксировали. Наступательных группировок врага там пока нет.

Однако обстрелы подверглись районам населенных пунктов Заруцкое, Поповка и Садки Сумской области и Ветеринарное, Стрелеча, Красное, Глубокое, Липке, Старица, Мореховец, Зеленое, Нескучное, Гатище, Волчанск, Бударки, Ольховатка, Красное Первое, Новомлынск и Каменец . Оккупанты запустили эспилотник с боевой нагрузкой в районе Волфиного Сумской области.

Карта боевых действий по состоянию на 8 февраля:

Какая ситуация по другим направлениям