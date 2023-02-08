Росіяни досі намагаються захопити Донецьку та Луганську області. Актуальну інформацію про ситуацію на фронті повідомили у Генштабі ЗСУ.
До теми Франція збільшить військову допомогу, Польща проведе навчання для ЗСУ: хронологія 350 дня війни
Де наступають росіяни
Основний наступ окупанти зосереджують на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка і Вугледар. Ворог зазнає колосальних втрат, особливо у живій силі.
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Червонопопівка, Шипилівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Федорівка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Спірне, Виїмка, Бахмут, Красна Гора, Парасковіївка, Іванівське, Часів Яр, Кам’янка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Авдіївка, Мар’їнка та Богоявленка Донецької області.
На Півночі – спокійно
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках змін не зафіксували. Наступальних угруповань ворога там наразі немає.
Однак обстрілів зазнали райони населених пунктів Заруцьке, Попівка і Садки Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Глибоке, Липці, Стариця, Мороховець, Зелене, Нескучне, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Вільхуватка, Красне Перше, Новомлинськ і Кам’янка на Харківщині. Окупанти запустили ьезпілотник з бойовим навантаженням в районі Волфиного Сумської області.
Карта бойових дій станом на 8 лютого:
Яка ситуація на інших напрямках
- На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни обстріляли 40 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Гряниківка, Кучерівка, Куп’янськ, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове, Крохмальне, Вишневе, Червонопопівка і Кузьмине Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Площанка, Невське, Піщане, Кремінна, Діброва і Білогорівка на Луганщині. Авіаудари були в районах Котлярівки, Крохмального та Білогорівки.
- На Бахмутському напрямку обстріляли Спірне, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Залізнянське, Парасковіївка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Миколаївка, Предтечине, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк і Веселе Донецької області. А загалом - понад 30 населених пунктів.
- На Авдіївському та Новопавлівському – під обстріли потрапили Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива та Нескучне Донецької області. Авіаційні удари окупантів фіксувалися неподалік Авдіївки, Невельського та Мар’їнки. В районі Водяного російські загарбники скидали з БпЛА на позиції наших військ аерозольні сльозогінні гранати нелетальної дії К-51.
- На Запорізькому напрямку – вогнем накрили 30 населених пунктів, зокрема, Новопіль, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки, Малі Щербаки і Степове Запорізької області. Ворог завдав авіаударів поблизу Ольгівського і Гуляйполя.
- На Херсонському напрямку від ворожого вогню постраждали 17 населених пунктів. Зокрема, Михайлівка, Гаврилівка, Милове, Зміївка, Новоберислав, Козацьке, Львове, Тягинка, Іванівка, Микільське, Антонівка, Янтарне, Берегове, Велетенське та Херсон.