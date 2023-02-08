Росіяни досі намагаються захопити Донецьку та Луганську області. Актуальну інформацію про ситуацію на фронті повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Де наступають росіяни

Основний наступ окупанти зосереджують на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка і Вугледар. Ворог зазнає колосальних втрат, особливо у живій силі.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Червонопопівка, Шипилівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Федорівка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Спірне, Виїмка, Бахмут, Красна Гора, Парасковіївка, Іванівське, Часів Яр, Кам’янка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Авдіївка, Мар’їнка та Богоявленка Донецької області.

На Півночі – спокійно

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках змін не зафіксували. Наступальних угруповань ворога там наразі немає.

Однак обстрілів зазнали райони населених пунктів Заруцьке, Попівка і Садки Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Глибоке, Липці, Стариця, Мороховець, Зелене, Нескучне, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Вільхуватка, Красне Перше, Новомлинськ і Кам’янка на Харківщині. Окупанти запустили ьезпілотник з бойовим навантаженням в районі Волфиного Сумської області.

Карта бойових дій станом на 8 лютого:

Яка ситуація на інших напрямках