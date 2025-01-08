Всего за прошедшие сутки зафиксировано 176 боевых столкновений, сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении россияне 4 раза тщетно пытались продвинуться в районе Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении состоялось 3 атаки оккупантов. Защитники отражали штурмовые действия неподалеку населенных пунктов Тополя, Голубовка и Петропавловка.

Враг штурмует в районе Купянска: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новосергеевки, Надии, Первомайского, Чернещины, Макеевки, Заречного, Тернов и Ивановки.

Ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении наши защитники отбили 7 атак противника в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано 7 атак в районе населенных пунктов Васюковка, Бондарное, Часов Яр, Ступочки и Белая Гора.

На Торецком направлении, в некоторых случаях при поддержке авиации, россияне 9 раз атаковали Торецк.

На Покровском направлении украинские военные остановили 41 штурм врага в районах Тарасовки, Водяного Второго, Елизаветовки, Променя, Лысовки, Сухого Яра, Зеленого, Нового Труда, Покровска, Котлиного, Нововасильевки, Надиевки.

Агрессор атакует на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении отражено 25 атак вблизи Серебряного, Славянки, Петропавловки, Андреевки, Курахово и Дачного.

Какая ситуация возле Курахово: смотрите на карте

На Времевском направлении враг совершил 21 штурм в районах населенных пунктов Янтарное, Константинопольское, Успеновка, Константинополь, Новоселка и Привольное. Кроме того, россияне активно применяли штурмовую и бомбардировочную авиацию по населенным пунктам и позициям украинских войск.

Наступательные действия врага на Времевском направлении: смотрите на карте

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отбили 2 штурма противника.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях россияне активных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях не обнаружено признаков формирования наступательных группировок врага.

Продолжается операция в Курской области – за прошедшие сутки состоялось 32 боестолкновения, вражеская артиллерия нанесла 146 обстрелов по населенным пунктам и позициям украинских войск, в частности, 6 из реактивных систем залпового огня.