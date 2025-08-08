Силы обороны продолжают сдерживать российский натиск. За последнее время врагу удалось продвинуться только возле Торецка.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Как изменилась карта боевых действий по ISW?

7 августа российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской и Харьковской областей , но подтвержденного прогресса не достигли. Та же ситуация на Купянском и Боровском направлении.

и , но подтвержденного прогресса не достигли. Та же ситуация на и направлении. Без успеха для российской армии и на Лиманском и Северском направлениях . Также никаких продвижений врага не фиксируют и у Часового Яра .

и . Также никаких продвижений врага не фиксируют и у . Однако оккупантам удалось продвинуться на Торецком направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 7 августа, свидетельствуют о том, что во время усиленного механизированного штурма размером с роту российские войска продвинулись к центральной Катериновке (непосредственно к северо-западу от Торецка) и центральной Щербиновке. Российские войска, вероятно, недавно завершили захват Торецка.

Наступление на Катериновку и Щербиновку / фото ISW

Наступательные операции России продолжались и на Покровском направлении , однако без зафиксированных продвижений. Та же ситуация на Новопавловском и Великомихайловском направлениях .

, однако без зафиксированных продвижений. Та же ситуация на и . 7 августа о наземной активности на востоке Запорожской области не сообщали ни украинские, ни российские источники. На западе Запорожья западе Запорожья и Херсонском направлении штурмы продолжились, но без успеха для оккупантов.

Какая ситуация на фронте по состоянию на 8 августа / карты ISW