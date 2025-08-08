8 августа, 12:25
Россия прибегла к механизированному штурму возле Торецка: карты и обзор фронта от ISW
Основные тезисы
- Российские войска продвинулись на Торецком направлении, в частности к Катериновке и Щербиновке, вероятно завершив захват Торецка.
- Наступательные операции России продолжались на нескольких направлениях, но без значительного прогресса, включая север Сумской и Харьковской областей, а также Покровское направление.
- Продолжались штурмы на западе Запорожья, но не имели успеха, и о наземной активности на востоке Запорожской области не сообщалось.
Силы обороны продолжают сдерживать российский натиск. За последнее время врагу удалось продвинуться только возле Торецка.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Как изменилась карта боевых действий по ISW?
- 7 августа российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской и Харьковской областей, но подтвержденного прогресса не достигли. Та же ситуация на Купянском и Боровском направлении.
- Без успеха для российской армии и на Лиманском и Северском направлениях. Также никаких продвижений врага не фиксируют и у Часового Яра.
- Однако оккупантам удалось продвинуться на Торецком направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 7 августа, свидетельствуют о том, что во время усиленного механизированного штурма размером с роту российские войска продвинулись к центральной Катериновке (непосредственно к северо-западу от Торецка) и центральной Щербиновке. Российские войска, вероятно, недавно завершили захват Торецка.
Наступление на Катериновку и Щербиновку / фото ISW
- Наступательные операции России продолжались и на Покровском направлении, однако без зафиксированных продвижений. Та же ситуация на Новопавловском и Великомихайловском направлениях.
- 7 августа о наземной активности на востоке Запорожской области не сообщали ни украинские, ни российские источники. На западе Запорожья западе Запорожья и Херсонском направлении штурмы продолжились, но без успеха для оккупантов.
Какая ситуация на фронте по состоянию на 8 августа / карты ISW