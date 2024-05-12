Россияне активно атакуют украинские позиции, осуществляя многочисленные ракетные и авиационные удары.
Силами обороны отражено много атак на разных направлениях, уничтожено технику и оборудование противника.
Ситуация на востоке Украины остается напряженной, и враг продолжает свои попытки наступления.
Карта боевых действий за 12 мая / Коллаж 24 Канала
Вооруженные Силы уже 809 сутки противостоят захватчикам по всей линии фронта. Россияне не оставили своих попыток наступления в Харьковской области, а также особенно активно прибегают к штурмам позиций украинских бойцов в Донецкой области.
Какая ситуация в Харьковской области сейчас: смотрите на карте
Северское направление также пытались штурмовать: смотрите на карте
Обстановка на фронте в Донецкой области: смотрите на карте
Тяжелые бои на Покровском направлении: смотрите на карте
Южные рубежи
Что сейчас происходит на левом берегу: смотрите на карте
Обстановка на Севере
Потери врага
В ходе боевых действий наши воины успешно наносят потери и уничтожают вражескую технику по всей линии фронта, ослабляя силы оккупантов.
По последним данным, авиация Сил обороны вместе с подразделениями ракетных войск в течение дня прицельно и успешно уничтожила 3 зенитно-ракетные комплексы, 2 артиллерийские установки, 2 радиолокационные станции и 9 районов сосредоточения живой силы противника.