В течение суток на фронте произошло 155 боевых столкновений. В общем, враг нанес 13 ракетных и 118 авиационных ударов, совершил 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня

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Ситуация на Востоке

Какая ситуация в Харьковской области сейчас: смотрите на карте

Северское направление также пытались штурмовать: смотрите на карте

Обстановка на фронте в Донецкой области: смотрите на карте

Тяжелые бои на Покровском направлении: смотрите на карте

Южные рубежи

Что сейчас происходит на левом берегу: смотрите на карте

Обстановка на Севере

Потери врага

В ходе боевых действий наши воины успешно наносят потери и уничтожают вражескую технику по всей линии фронта, ослабляя силы оккупантов.

По последним данным, авиация Сил обороны вместе с подразделениями ракетных войск в течение дня прицельно и успешно уничтожила 3 зенитно-ракетные комплексы, 2 артиллерийские установки, 2 радиолокационные станции и 9 районов сосредоточения живой силы противника.