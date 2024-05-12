В течение суток на фронте произошло 155 боевых столкновений. В общем, враг нанес 13 ракетных и 118 авиационных ударов, совершил 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня

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Ситуация на Востоке

Харьковское направление. Враг, при поддержке авиации, совершил 12 атак в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка, Пыльная, Волчанск, Бугруватка Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Вильча, Липцы, Лиман, Избицкое, Веселое, Петровка, Казачья Лопань, Синельниково, Глубокое, Широкое, Волчанские Хутора Харьковской области.

Какая ситуация в Харьковской области сейчас: смотрите на карте

Купянское направление. Нашими воинами отражено 19 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Новоегоровка, Ивановка Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Твердохлебово, Сергеевка Луганской области.

Лиманское направление. Силами обороны отражено 10 атак в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области; Новосадово, Терны Донецкой области.

Северское направление. Силами обороны отражено 16 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спорное, Выемка, Раздоловка Донецкой области.

Северское направление также пытались штурмовать: смотрите на карте

Краматорское направление. Нашими воинами отражено 27 атак в районах населенных пунктов Клищеевка, Андреевка, Ивановское, Часов Яр, Григорьевка, Новый Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Курдюмовка Донецкой области.

Обстановка на фронте в Донецкой области: смотрите на карте

Торецкое направление. Враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Однако, нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

Покровское направление. Нашими защитниками отражено 32 атаки в районах населенных пунктов Семеновка, Калиновое, Новоалександровка, Евгеновка, Сокол, Новопокровское, Новоселовка Первая, Уманское, Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Карловка, Николаевка, Александрополь, Старая Николаевка, Прогресс, Новогродовка Донецкой области.

Тяжелые бои на Покровском направлении: смотрите на карте

Кураховское направление. Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Сладкое, Красногоровка, Водяное, где враг, при поддержке авиации, 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Времовское направление. Нашими защитниками отражено 16 атак в районах населенных пунктов Урожайное, Старомайорское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Южные рубежи

Ореховское направление. Враг, при поддержке авиации, 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе Роботино Запорожской области. Также нанес авиационный удар в районе населенного пункта Сторожевое Донецкой области и Малая Токмачка Запорожской области.

Приднепровское направление. Враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 5 безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области.

Что сейчас происходит на левом берегу: смотрите на карте

Обстановка на Севере

Волынское и Полесское направление. Оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Северский операционный район. В Черниговской и Сумской областях, противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар в районе города Сумы.

Потери врага

В ходе боевых действий наши воины успешно наносят потери и уничтожают вражескую технику по всей линии фронта, ослабляя силы оккупантов.

По последним данным, авиация Сил обороны вместе с подразделениями ракетных войск в течение дня прицельно и успешно уничтожила 3 зенитно-ракетные комплексы, 2 артиллерийские установки, 2 радиолокационные станции и 9 районов сосредоточения живой силы противника.