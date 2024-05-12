Протягом доби на фронті відбулося 155 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 13 ракетних та 118 авіаційних ударів, здійснив 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню

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Ситуація на Сході

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Сіверський напрямок також намагалися штурмувати: дивіться на карті

Обстановка на фронті у Донецькій області: дивіться на карті

Важкі бої на Покровському напрямку: дивіться на карті

Південні рубежі

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Обстановка на Півночі

Втрати ворога

В ході бойових дій наші воїни успішно завдають втрат та знищують ворожу техніку по всій лінії фронту, послаблюючи сили окупантів.

За останніми даними, авіація Сил оборони разом з підрозділами ракетних військ протягом дня прицільно та успішно знищила 3 зенітно-ракетні комплекси, 2 артилерійські установки, 2 радіолокаційні станції та 9 районів зосередження живої сили противника.