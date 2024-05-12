Росіяни активно атакують українські позиції, здійснюючи численні ракетні та авіаційні удари.
Силами оборони відбито багато атак на різних напрямках, знищено техніку та обладнання противника.
Ситуація на сході України залишається напруженою, і ворог продовжує свої спроби наступу.
Карта бойових дій за 12 травня / Колаж 24 Каналу
Збройні Сили вже 809 добу протистоять загарбникам по всій лінії фронту. Росіяни не полишили своїх спроб наступу у Харківській області, а також особливо активно вдаються до штурмів позицій українських бійців на Донеччині.
Яка ситуація у Харківській області зараз: дивіться на карті
Сіверський напрямок також намагалися штурмувати: дивіться на карті
Обстановка на фронті у Донецькій області: дивіться на карті
Важкі бої на Покровському напрямку: дивіться на карті
Південні рубежі
Що зараз відбувається на лівому березі: дивіться на карті
Обстановка на Півночі
Втрати ворога
В ході бойових дій наші воїни успішно завдають втрат та знищують ворожу техніку по всій лінії фронту, послаблюючи сили окупантів.
За останніми даними, авіація Сил оборони разом з підрозділами ракетних військ протягом дня прицільно та успішно знищила 3 зенітно-ракетні комплекси, 2 артилерійські установки, 2 радіолокаційні станції та 9 районів зосередження живої сили противника.