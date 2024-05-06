Враг не прекращает пытаться наступать и вернуть контроль над уже освобожденными территориями. За прошедшие сутки произошло 125 боевых столкновений.

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Ситуация на направлениях фронта

Ситуация на Купянском направлении: смотрите карту

Наши воины успешно отражают атаки: смотрите карту

На Авдеевском направлении отбивают атаки: смотрите карту

Ситуация на Ореховском направлении: смотрите карту

Наши воины наносят врагу потери

  • В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потерь в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
  • За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районах сосредоточения личного состава и 4 зенитно-ракетных комплексах противника.
  • Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 3 радиолокационных станциях, 2 средствах противовоздушной обороны, 2 артиллерийских средствах и 3 других важных объектах противника.