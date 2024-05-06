На Авдеевском направлении отбивают атаки: смотрите карту
Ситуация на Ореховском направлении: смотрите карту
Наши воины наносят врагу потери
В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потерь в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районах сосредоточения личного состава и 4 зенитно-ракетных комплексах противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 3 радиолокационных станциях, 2 средствах противовоздушной обороны, 2 артиллерийских средствах и 3 других важных объектах противника.