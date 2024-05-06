Наші воїни успішно відбивають атаки: дивіться карту
На Авдіївському напрямку відбивають атаки: дивіться карту
Ситуація на Оріхівському напрямку: дивіться карту
Наші воїни завдають ворогу втрат
Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 4 зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 3 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 3 інших важливих об’єктах противника.