Ворог не припиняє намагатись наступати та повернути контроль над вже звільненими територіями. Протягом минулої доби відбулося 125 бойових зіткнень.

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Ситуація на напрямках фронту

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться карту

Наші воїни успішно відбивають атаки: дивіться карту

На Авдіївському напрямку відбивають атаки: дивіться карту

Ситуація на Оріхівському напрямку: дивіться карту

Наші воїни завдають ворогу втрат

  • Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
  • Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 4 зенітно-ракетних комплексах противника.
  • Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 3 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 3 інших важливих об’єктах противника.