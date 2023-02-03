Об актуальной ситуации на фронте рассказали в традиционном своде Генштаба ВСУ. Далее можно увидеть карту боевых действий.

Кстати говоря США направят Украине наземные бомбы с радиусом действия 150 километров: хронология 345 дня войны

Где наступают россияне

оккупанты имеют огромные потери. Несмотря на это, не прекращают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки украинские защитники отбили атаки врага в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Николаевка, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское и Курдюмовка Донецкой области.

Наша авиация нанесла 4 удара по районам сосредоточения кафиров. Уничтожили российский БПЛА типа Мерлин, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы и состав боеприпасов россиян.

Что происходит на фронте: карта

Обстрелы на Севере

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация остается без изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Однако оккупанты продолжают обстрелы Севера. В частности, обстреляли районы Клюсов, Гремячей и Елиной Черниговской области. Гатыли и на Харьковщине – под огонь попали районы Муравейни, Товстодубового, Студенко, Екатериновки, Волковки и Волфиного на Сумщине и Ветеринарного, Казачьей Лопани, Стреляй, Глубокого, Зеленого, Старицы, Огорцового, Гатища, Волчанского, Волчанского, Волчанского, Волчанского

Ситуация по всем направлениям