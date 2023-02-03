Об актуальной ситуации на фронте рассказали в традиционном своде Генштаба ВСУ. Далее можно увидеть карту боевых действий.
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Где наступают россияне
оккупанты имеют огромные потери. Несмотря на это, не прекращают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
За минувшие сутки украинские защитники отбили атаки врага в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Николаевка, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское и Курдюмовка Донецкой области.
Наша авиация нанесла 4 удара по районам сосредоточения кафиров. Уничтожили российский БПЛА типа Мерлин, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы и состав боеприпасов россиян.
Что происходит на фронте: карта
Обстрелы на Севере
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация остается без изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.
Однако оккупанты продолжают обстрелы Севера. В частности, обстреляли районы Клюсов, Гремячей и Елиной Черниговской области. Гатыли и на Харьковщине – под огонь попали районы Муравейни, Товстодубового, Студенко, Екатериновки, Волковки и Волфиного на Сумщине и Ветеринарного, Казачьей Лопани, Стреляй, Глубокого, Зеленого, Старицы, Огорцового, Гатища, Волчанского, Волчанского, Волчанского, Волчанского
Ситуация по всем направлениям
- На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Двухлетняя, Голубовка, Купянск, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка – Луганской.
- На Лиманском – Терны, Макеевку, Краснопоповку, Диброву и Торское в Луганской области.
- На Бахмутском – Спорное, Белогоровка, Парасковеевка, Веселое, Бахмут и Ивановское Донецкой области. На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Тоненькое, Веселое, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.
- На Новопавловском – Богоявленку, Угледар, Пречистовку, Большую Новоселку и Нескучное Донецкой области.
- На Запорожском и Херсонском – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии было обстреляно более 40 населенных пунктов. Среди них – Времовка Донецкой области; Гуляйпольское и Каменское в Запорожье, а также Херсон, Золотая Балка, Михайловка, Гавриловка, Милово, Бургунка, Новотягинка и Кизомис Херсонской области.