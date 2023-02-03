Про актуальну ситуацію на фронті розповіли у традиційному зведенні Генштабу ЗСУ. Далі можна побачити карту бойових дій.

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Де наступають росіяни

Окупанти мають величезні втрати. Попри це, не припиняють наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу українські захисники відбили атаки ворога в районах населених пунктів Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Миколаївка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Курдюмівка на Донеччині.

Наша авіація завдала 4 удари по районах зосередження окупантів. Знищили російський БПЛА типу "Мерлін", а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили та склад боєприпасів росіян.

Що відбувається на фронті: карта

Обстріли на Півночі

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація залишається без змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Однак окупанти продовжують обстріли Півночі. Зокрема, обстріляли райони Клюсів, Грем’яча і Єліного Чернігівської області. Гатили і на Харківщині – під вогонь потрапили райони Муравейні, Товстодубового, Студенка, Катеринівки, Вовківки і Волфиного на Сумщині та Ветеринарного, Козачої Лопані, Стрілечої, Глибокого, Зеленого, Стариці, Огірцевого, Гатища, Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Охрімівки і Новомлинського.

Ситуація на всіх напрямках