Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State. Свою карту аналитики обновили ночью 8 января.

К теме 61 бригада отбила штурм россиян под Суджей: враг понес значительные потери

Что изменилось на фронте за последние сутки

Согласно данным аналитиков, российская армия в Донецкой области имела продвижение на Торецком, Кураховском, Веремовском и Покровском направлениях.

Враг продвинулся в Торецке, Курахово, Нововасильевке, Славянке, возле Нескучного и Янтарного,

– написали аналитики.

Что происходит в Торецке: смотрите на карте

Как изменился фронт в Курахово: смотрите на карте

Какова ситуация в Нововасильевке: смотрите на карте

Россияне продвинулись в Славянце: смотрите на карте

Оккупанты имели частичный успех возле Нескучного: смотрите на карте

Враг наступал вблизи Янтарного: смотрите на карте

Аналитики Deep State также зафиксировали продвижение российской армии в Харьковской области. А именно в населенном пункте Двухлетняя.

Как изменился фронт в Двуречной: смотрите на карте

В то же время определенные успехи имеют оккупанты и в Курской области. Согласно последнему обновлению Deep State, враг продвигался в Новоивановке и у Новой Сорочины. Уточняется ситуация в Махновке.

Оккупанты продвинулись в Новоивановке: смотрите на карте

Враг наступал возле Новой Сорочины: смотрите на карте

Какая ситуация в Махновке: смотрите на карте

К слову, недавно аналитики Deep State заявляли о захвате врагом Лозовой в Харьковской области. В то же время представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов отмечал, что пока подобной информации нет, одновременно российские войска пытаются продвигаться малыми группами через реку Оскол.