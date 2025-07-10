Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Deep State.

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Где продвинулись россияне

В DeepState обновили карту около половины 10 часов утра 10 июля. Согласно их данным, захватчики продвинулись в 3 населенных пунктах и еще вблизи двух.

Враг продвинулся в Мирном, Торецке, Леонидовке, возле Боровской Андреевки и Зеленого Гая,

– говорится в сообщении.

Противник продвинулся в Мирном: смотрите на карте

Враг продвинулся в Торецке: смотрите на карте

Оккупанты имеют продвижение в Леонидовке: смотрите на карте

Захватчики продвинулись возле Боровской Андреевки: смотрите на карте

Вражеские силы продвинулись вблизи Зеленого Гая: смотрите на карте

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К слову, за прошедшие сутки зафиксировано 146 боестолкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный удар, применив четыре ракеты, а также 51 авиаудар, сбросив 79 управляемых бомб.

Кроме этого, враг совершил 5304 обстрела, в частности 107 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3776 дронов-камикадзе.

