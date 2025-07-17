Вражеские силы также продвинулись возле нескольких населенных пунктов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Где продвинулись россияне?

В DeepState обновили карту около 8 часов утра 17 июля. Согласно их данным, захватчики продвинулись возле 4 населенных пунктов.

Аналитики также пишут, что враг оккупировал Шевченко.

Важно! Официального подтверждения этой информации со стороны Генштаба ВСУ пока нет.

Враг оккупировал Шевченко, а также продвинулся возле Зеленого Поля, Мирного, Песчаного и Гатища,

– говорится в сообщении DeepState.

Какова ситуация возле населенного пункта Шевченко: смотрите на карте

Враг продвинулся возле Зеленого Поля: смотрите на карте

Оккупанты имеют продвижение вблизи Мирного: смотрите на карте

Вражеские силы продвинулись возле Песчаного: смотрите на карте

Захватчики продвинулись вблизи Гатища: смотрите на карте

К слову, в целом, за прошедшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений.

По уточненной информации Генштаба ВСУ, вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 78 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 125 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 4150 дронов-камикадзе и осуществили 5662 обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 102 – из реактивных систем залпового огня.