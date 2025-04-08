В то же время в последней украинские силы также смогли оттеснить врага. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обновление DeepState во вторник, 8 апреля.

Смотрите также Россия якобы захватила Басовку и продвигается в Торецке: как изменилась линия фронта за неделю

Где удалось продвинуться врагу

Аналитики сообщили об успехах украинских сил в Донецкой области. Впрочем, там и в еще двух регионах россиянам также удалось протиснуться.

Силы Обороны Украины отбросили противника в Шевченке. Враг продвинулся возле Гуево, Новолюбовки и в Часовом Яру,

– говорится в сообщении проекта.

ВСУ удалось подвинуть оккупантов в поселке Шевченко: смотрите на карте

Противник имел успехи у Гуево в Курской области: смотрите на карте

Заметим, несколько дней назад уже сообщали о продвижении у Новолюбовки, что в Луганской области, пока сам населенный пункт уже оккупировали. И снова появилась информация о давлении врага на этом участке.

Россияне атакуют возле Новолюбовки: смотрите на карте

Враг давит на Часов Яр: смотрите на карте

Напомним, ранее аналитики обнародовали информацию о том, что ситуация по отрезку Новое – Катериновка – Невское обостряется. Оккупанты продвигаются, имея преимущество на участке. Также продолжаются активные штурмовые действия в направлении Новомихайловки.