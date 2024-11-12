Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Аналитики обновили свою карту боевых действий по состоянию на 11 ноября.

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Где россияне имели успех

Как сообщили аналитики DeepState, россияне в течение суток 11 ноября продвинулись в районах 10 населенных пунктов: Первомайское, Нелиповка, Дарьино, Петровка, Юрьевка, Новоалексеевка, Дальнее, Макаровка, Ровнополь, Новодаровка.

Враг не учитывает потери в живой силе и технике, поэтому продолжает активно штурмовать позиции ВСУ. Так, 11 ноября оккупанты имели успех в Первомайском, где они имели продвижение.

Что происходит в Первомайском: смотрите на карте

Также оккупанты продвинулись у Нелиповки на Торецком направлении.

Бои у Нелиповки: смотрите на карте

По информации DeepState, российская армия также имела успех у населенного пункта Дарьино Курской области.

Россияне имеют успех на Курщине: смотрите на карте

У Петровки, Юрьевки, Новоалексеевки в Донецкой области российская армия имела успех и незначительное продвижение.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

У Дального на Кураховском направлении российские захватчики также имели успех.

Продвижение врага на Кураховском направлении: смотрите на карте

Кроме того, враг в течение суток 11 ноября армия захватчиков имела успех в Запорожской области вблизи Макаровки, Ровнополя и Новодаровки.

Россияне суют на Запорожье: смотрите на карте

В общем, как сообщили в вечерней сводке в Генштабе ВСУ, в течение суток произошло 185 боевых столкновений. Горячее всего – на Покровском и Кураховском направлениях.