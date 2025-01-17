В то же время продвижение оккупантов зафиксировано еще в 6 точках, но больше всего – на Покровском направлении, сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
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DeepState обновили свою карту боевых действий
Так, к сожалению, россияне все ближе приближаются к Покровску. В четверг, 16 января, стало известно об оккупации села Песчаное, что южнее города. Также противник продвинулся возле Котлиного и Звирово, которые размещены рядом.
Какова ситуация непосредственно возле Покровска: смотрите на карте
На Покровском направлении, возле Курахово, также были оккупированы села Славянка и Ясеново. Продвижение врага было у Новоандреевки и Дачного.
Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте
Кроме этого, врагу удалось достичь успеха во Временке, что у Большой Новоселки.
Оккупанты давят на Большую Новоселку: смотрите на карте
Россияне продвинулись в Часовом Яру, на Краматорском направлении.
Враг не оставляет идеи захватить Часов Яр: смотрите на карте
Заметим, что за сутки 16 января Генштабом было зафиксировано 131 боевое столкновение. Больше всего боев – более трети от всего количества, – произошло на Покровском направлении.