Продвижение оккупантов зафиксировано в трех областях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Изменения на фронте по состоянию на 24 января

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий в ночь на 24 января. Российские оккупанты продвинулись возле 7 населенных пунктов в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

На Донецком направлении зафиксировано продвижение врага в поселке Великая Новоселка, а также возле Дачного, Удачного и Новоелизаветовки.

Враг продвинулся в Великой Новоселке: смотрите на карте

Россия продвинулась возле Дачного: смотрите на карте

Оккупанты имеют продвижение возле Удачного: смотрите на карте

Россия продвинулась возле Новоелизаветовки: смотрите на карте

Также фиксируется продвижение оккупантов возле Макеевки в Луганской области.

Враг продвинулся возле Макеевки: смотрите на карте

Возле Табаевки и Западного на Харьковщине также зафиксировали продвижение врага.

Россия имеет продвижение возле Табаевки: смотрите на карте

Оккупанты продвинулись возле Западного: смотрите на карте