Просування окупантів зафіксовано у трьох областях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Зміни на фронті станом на 24 січня

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій у ніч на 24 січня. Російські окупанти просунулися біля 7 населених пунктів у Донецькій, Луганській і Харківській областях.

На Донецькому напрямку зафіксовано просування ворога у селищі Велика Новосілка, а також біля Дачного, Удачного і Новоєлизаветівки.

Ворог просунувся у Великій Новосілці: дивіться на карті

Росія просунулася біля Дачного: дивіться на карті

Окупанти мають просування біля Удачного: дивіться на карті

Росія просунулася біля Новоєлизаветівки: дивіться на карті

Також фіксується просування окупантів біля Макіївки у Луганській області.

Ворог просунувся біля Макіївки: дивіться на карті

Біля Табаївки і Западного на Харківщині також зафіксували просування ворога.

Росія має просування біля Табаївки: дивіться на карті

Окупанти просунулися біля Западного: дивіться на карті