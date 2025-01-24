Просування окупантів зафіксовано у трьох областях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
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Зміни на фронті станом на 24 січня
Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій у ніч на 24 січня. Російські окупанти просунулися біля 7 населених пунктів у Донецькій, Луганській і Харківській областях.
На Донецькому напрямку зафіксовано просування ворога у селищі Велика Новосілка, а також біля Дачного, Удачного і Новоєлизаветівки.
Ворог просунувся у Великій Новосілці: дивіться на карті
Росія просунулася біля Дачного: дивіться на карті
Окупанти мають просування біля Удачного: дивіться на карті
Росія просунулася біля Новоєлизаветівки: дивіться на карті
Також фіксується просування окупантів біля Макіївки у Луганській області.
Ворог просунувся біля Макіївки: дивіться на карті
Біля Табаївки і Западного на Харківщині також зафіксували просування ворога.
Росія має просування біля Табаївки: дивіться на карті
Окупанти просунулися біля Западного: дивіться на карті