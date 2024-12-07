Аналитики DeepState сообщили об изменении ситуации на фронте ночью 7 декабря, информирует 24 Канал.
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Где у россиян есть продвижение
Согласно обновленным картам, россияне продвинулись в Торецке, а также вблизи еще четырех населенных пунктов.
Враг продвинулся возле Новотроицкого, Шевченко, Дальнего, Новооленевки и в Торецке,
– говорится в отчете.
Россияне продвинулись возле Новотроицкого в Донецкой области: смотрите карту
У врага есть успехи неподалеку от Шевченко в Донецкой области: смотрите карту
Россия имеет успехи и у Дального в Донецкой области: смотрите карту
У Новооленовки захватчики тоже продвигаются: смотрите карту
Продвигаются оккупанты и в Торецке: смотрите карту
К слову, вечером 6 декабря в Генеральном штабе сообщили, что на фронте с начала суток состоялось 163 боя. Самая горячая ситуация на Кураховском и Покровском направлениях.