Аналитики DeepState сообщили об изменении ситуации на фронте ночью 7 декабря, информирует 24 Канал.

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Где у россиян есть продвижение

Согласно обновленным картам, россияне продвинулись в Торецке, а также вблизи еще четырех населенных пунктов.

Враг продвинулся возле Новотроицкого, Шевченко, Дальнего, Новооленевки и в Торецке,

– говорится в отчете.

Россияне продвинулись возле Новотроицкого в Донецкой области: смотрите карту

У врага есть успехи неподалеку от Шевченко в Донецкой области: смотрите карту

Россия имеет успехи и у Дального в Донецкой области: смотрите карту

У Новооленовки захватчики тоже продвигаются: смотрите карту

Продвигаются оккупанты и в Торецке: смотрите карту

К слову, вечером 6 декабря в Генеральном штабе сообщили, что на фронте с начала суток состоялось 163 боя. Самая горячая ситуация на Кураховском и Покровском направлениях.