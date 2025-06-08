Речь идет о населенном пункте Локня. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на аналитиков DeepState.

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Где продвинулись россияне

Аналитики DeepState пишут, что российские войска оккупировали село Локня Сумской области.

Населенный пункт Локня расположен в Юнаковской сельской общине Сумского района Сумской области.

Важно! Официального подтверждения этой информации со стороны Генштаба ВСУ пока нет.

Кроме того, согласно данным аналитиков, враг продвинулся в Кондрашовке (село в Купянском районе Харьковской области) и Яблоновке (село в Краматорском районе Донецкой области).

Враг оккупировал Локню, а также продвинулся в Кондрашовке и Яблоновке,

– говорится в сообщении.

Россияне оккупировали Локню: смотрите на карте

Захватчики продвинулись в Кондрашовке: смотрите на карте

Враг продвинулся в Яблоновке: смотрите на карте