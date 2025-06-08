Ідеться про населений пункт Локня. Про це пише 24 Канал з посиланням на аналітиків DeepState.

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Де просунулися росіяни

Аналітики DeepState пишуть, що російські війська окупували село Локня Сумської області.

Населений пункт Локня розташоване у Юнаківській сільській громаді Сумського району Сумської області.

Важливо! Офіційного підтвердження цій інформації з боку Генштабу ЗСУ наразі немає.

Крім того, відповідно до даних аналітиків, ворог просунувся в Кіндрашівці (село у Куп'янському районі Харківської області) та Яблунівці (село у Краматорському районі Донецької області).

Ворог окупував Локню, а також просунувся в Кіндрашівці та Яблунівці,

– ідеться в повідомленні.

Росіяни окупували Локню: дивіться на карті

Загарбники просунулися в Кіндрашівці: дивіться на карті

Ворог просунувся в Яблунівці: дивіться на карті