Ідеться про населений пункт Локня. Про це пише 24 Канал з посиланням на аналітиків DeepState.
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Де просунулися росіяни
Аналітики DeepState пишуть, що російські війська окупували село Локня Сумської області.
Населений пункт Локня розташоване у Юнаківській сільській громаді Сумського району Сумської області.
Важливо! Офіційного підтвердження цій інформації з боку Генштабу ЗСУ наразі немає.
Крім того, відповідно до даних аналітиків, ворог просунувся в Кіндрашівці (село у Куп'янському районі Харківської області) та Яблунівці (село у Краматорському районі Донецької області).
Ворог окупував Локню, а також просунувся в Кіндрашівці та Яблунівці,
– ідеться в повідомленні.
Росіяни окупували Локню: дивіться на карті
Загарбники просунулися в Кіндрашівці: дивіться на карті
Ворог просунувся в Яблунівці: дивіться на карті