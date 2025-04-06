Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник также нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 99 авиаударов и совершил около 5 449 обстрелов, из них 123 – из реактивных систем залпового огня.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло одно боестолкновение в районе населенного пункта Каменка.

На Купянском направлении за сутки произошло 6 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Загрызово и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 26 раз. Пытался продвинуться вперед недалеко от населенных пунктов Новоегоровки, Новолюбовки, Грековки, Нового, Катериновки и в сторону Зеленой Долины.

Какова ситуация возле Новоегоровки: смотрите на карте

На Северском направлении Силы обороны отбили 5 штурмовых действий вражеских войск в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении наши защитники отбили 3 атаки противника в районах Часового Яра и Григорьевки.

На Торецком направлении враг совершил 20 атак в районах Курдюмовки, Торецка, Дачного, Леонидовки и Дружбы.

Как изменился фронт в Торецке: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 75 атак агрессора в районах населенных пунктов Котляровка, Валентиновка, Александрополь, Тарасовка, Лысовка, Шевченко, Котлиное, Удачное, Успеновка, Новоалександровка и Богдановка.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 8 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Разлив, Константинополь и Бурлацкое.

Противник один раз атаковал позиции наших защитников возле Ровнополя на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении, в районе Степного, Малых Щербаков и в сторону Малой Токмачки и Новоандреевки захватчики совершили 4 бесполезных атаки на позиции наших защитников.

Враг атаковал возле Малых Щербаков: смотрите на карте

На Приднепровском направлении враг дважды безуспешно пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 17 атак противника. Враг нанес 322 артиллерийских обстрела, из них 12 – из реактивных систем залпового огня; совершил 22 авиационных удара, сбросив 34 КАБ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.