Под ударом Донецкая и Запорожская области: карта боевых действий на 12 декабря
- За сутки произошло 174 боевых столкновения на нескольких направлениях, в частности на Северо-Слобожанском, Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском, Славянском, Константиновском, Покровском, Александровском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском.
- Противник совершил 1 ракетный, 38 авиационных ударов и 4524 артобстрела.
За сутки активные боевые действия продолжались на нескольких направлениях. Враги наступали на позиции Сил обороны и проводили обстрелы населенных пунктов. Противник совершил один ракетный и 38 авиационных ударов, а также 4524 артобстрела.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. На передовой прошли 174 боевых столкновения.
Какие изменения на фронте были за сутки?
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 6 боестолкновений. Противник совершил 145 обстрелов, 9 из которых – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении за сутки было 5 боестолкновений. Россияне продвигались в районе Прилепки и в сторону Избицкого и Охримовки.
На Купянском направлении удалось отбить один штурм противника возле Степной Новоселовки.
На Лиманском направлении произошло 11 атак оккупантов. Враг пытался продвигаться у Новоегоровки, Грековки, Дерилово, Колодязов, Заречного и в сторону Кармазиновки.
На Славянском направлении враг атаковал позиции Сил обороны 6 раз вблизи Дроновки, Серебрянки и Переездного.
На Константиновском направлении защитники отбили 18 атак в районах Щербиновки, Плещеевки, Александро-Шультино, Иванополье, Константиновки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.
На Покровском направлении остановлено 49 наступлений агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки.
На Александровском направлении Силы обороны отбили 26 наступлений на позиции украинских войск вблизи Зеленого Гая, Сосновки, Январского, Вербового, Приволье, Вишневого, Красногорского, Рыбного и Привольного.
На Гуляйпольском направлении удалось отбить 13 атак оккупантов возле Гуляйполе и в сторону Доброполья и Варваровки.
На Ореховском направлении было 16 вражеских атак на позиции защитников в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Степное, Степногорск и в сторону Приморского и Новоандреевки.
На Приднепровском направлении россияне один раз попытались наступать, однако потерпели неудачу.
Что происходит на фронте?
За прошедшие сутки на фронте удалось уничтожить 1400 российских захватчиков. Силы обороны обезвредили два танка, 6 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, три средства ПВО и самолёт. Украинцы также поразили район сосредоточения личного состава и техники, пункт управления и наземную станцию управления БпЛА российских захватчиков.
По данным ISW, украинские воины недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи показали пребывание Сил обороны северо-восточнее Мирнограда.
В то же время проект DeepState пишет, что оккупанты продвинулись в Владимировке, Паньковке, Новоэкономическом, вблизи Мирнограда и Софиевки.