Під ударом Донецька й Запорізька області: карта бойових дій на 12 грудня

За добу активні бойові дії тривали на кількох напрямках. Вороги наступали на позиції Сил оборони та проводили обстріли населених пунктів. Противник здійснив один ракетний та 38 авіаційних ударів, а також 4524 артобстріли.

Які зміни на фронті були за добу?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 6 боєзіткнень. Противник здійснив 145 обстрілів, 9 з яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку за добу було 5 боєзіткнень. Росіяни просувалися в районі Приліпки та у бік Ізбицького й Охрімівки.

На Куп’янському напрямку вдалося відбити один штурм противника біля Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку відбулося 11 атак окупантів. Ворог намагався просуватися біля Новоєгорівки, Греківки, Дерилового, Колодязів, Зарічного та у бік Кармазинівки.

На Слов’янському напрямку ворог атакував позиції Сил оборони 6 разів поблизу Дронівки, Серебрянки й Переїзного.

На Костянтинівському напрямку захисники відбили 18 атак в районах Щербинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Іванопілля, Костянтинівки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку зупинено 49 наступів агресора у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 26 наступів на позиції українських військ поблизу Зеленого Гаю, Соснівки, Січневого, Вербового, Привілля, Вишневого, Красногірського, Рибного та Привільного.

На Гуляйпільському напрямку вдалося відбити 13 атак окупантів біля Гуляйполе та у бік Добропілля й Варварівки.

На Оріхівському напрямку було 16 ворожих атак на позиції оборонців у районах населених пунктів Мала Токмачка, Степове, Степногірськ та у бік Приморського й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку росіяни один раз спробували наступати, однак зазнали невдачі.

Що відбувається на фронті?