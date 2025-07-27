Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State.

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Где продвинулись россияне на 27 июля

По данным аналитиков, россияне движутся сразу на трех направлениях.

Враг продвинулся возле Волчанских Хуторов, Яблоновки и Орехового,

– написали в Deep State.

Продвижение россиян на Торецком направлении в районе Яблоновки

Действия оккупантов на Покровском направлении в районе Орехового

По Южно-Слобожанскому направлению данных на карте нет.

Какая ситуация на фронте сегодня

Согласно вечернему отчету Генштаба, на Покровском направлении было больше всего боев – 55. Там ВСУ поймали много техники. На момент публикации сводки продолжалось 5 боев.

На Южно-Слобожанском направлении россияне трижды атаковали позиции украинских защитников вблизи Старицы и в районе Волчанска.

На Торецком направлении враг один раз атаковал позиции Сил обороны в районе Торецка.