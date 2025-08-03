Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский аналитический центр ISW.

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Как изменилась ситуация на фронте по состоянию на 3 августа?

Российские войска 1 и 2 августа продолжали ограниченные наступательные операции в неопределенных районах Курской области , но не продвигались вперед.

, но не продвигались вперед. Оккупанты продолжили наступательные операции на севере Сумской области и Харьковской области , но не продвинулись вперед.

и , но не продвинулись вперед. Аналитики сообщают, что ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности в направлении Великого Бурлука 2 августа.

2 августа. Захватчики продолжили наступательные действия на Купянском направлении , но не достигли подтвержденного прогресса.

, но не достигли подтвержденного прогресса. Вражеские силы России продолжали наступательные операции к северо-востоку от Боровой вблизи Загрызово и Лозовой и на юго-восток от Боровой в направлении Чернещины, но не продвинулись вперед.

вблизи Загрызово и Лозовой и на юго-восток от Боровой в направлении Чернещины, но не продвинулись вперед. Также российские войска продолжили наступательные операции на Лиманском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны