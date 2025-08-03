Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский аналитический центр ISW.
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Как изменилась ситуация на фронте по состоянию на 3 августа?
- Российские войска 1 и 2 августа продолжали ограниченные наступательные операции в неопределенных районах Курской области, но не продвигались вперед.
- Оккупанты продолжили наступательные операции на севере Сумской области и Харьковской области, но не продвинулись вперед.
- Аналитики сообщают, что ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности в направлении Великого Бурлука 2 августа.
- Захватчики продолжили наступательные действия на Купянском направлении, но не достигли подтвержденного прогресса.
- Вражеские силы России продолжали наступательные операции к северо-востоку от Боровой вблизи Загрызово и Лозовой и на юго-восток от Боровой в направлении Чернещины, но не продвинулись вперед.
- Также российские войска продолжили наступательные операции на Лиманском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.
Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны
- Аналитики отмечают, что оккупанты продолжили наступательные операции на Северском направлении и у Часового Яра, но не продвинулись вперед.
- Российские войска продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 2 августа, свидетельствуют о том, что захватчики недавно продвинулись на север от Александро-Калиново (на северо-запад от Торецка).
- Армия противника продолжила наступательные операции на Покровском направлении, но подтвержденного прогресса не достигла.
- ВСУ продвинулись на Новопавловском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 2 августа, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись на западную окраину Зеленого Гая (к юго-западу от Новопавловки).
- Российские войска продолжили наступательные операции на Великомихайловском направлении и на востоке Запорожской области, но не продвинулись вперед.
- Украинские войска недавно продвинулись на запад Запорожской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 2 августа, свидетельствуют о том, что Силы обороны недавно продвинулись в северной части Каменского (на юго-запад от Орехова).
- Оккупанты продолжили наступательные операции на Херсонском направлении, но не продвинулись вперед.