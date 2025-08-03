Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на американський аналітичний центр ISW.
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Як змінилася ситуація на фронті станом на 3 серпня?
- Російські війська 1 та 2 серпня продовжували обмежені наступальні операції у невизначених районах Курщини, але не просувалися вперед.
- Окупанти продовжили наступальні операції на півночі Сумської області та Харківщини, але не просунулися вперед.
- Аналітики повідомляють, що ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність у напрямку Великого Бурлука 2 серпня.
- Загарбники продовжили наступальні дії на Куп'янському напрямку, але не досягли підтвердженого прогресу.
- Ворожі сили Росії продовжували наступальні операції на північний схід від Борової поблизу Загризового та Лозової та на південний схід від Борової у напрямку Чернещини, але не просунулися вперед.
- Також російські війська продовжили наступальні операції на Лиманському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.
Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни
- Аналітики зазначають, що окупанти продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку та біля Часового Яру, але не просунулися вперед.
- Російські війська просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 серпня, свідчать про те, що загарбники нещодавно просунулися на північ від Олександро-Калиново (на північний захід від Торецька).
- Армія противника продовжила наступальні операції на Покровському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягла.
- ЗСУ просунулися на Новопавлівському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 серпня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на західну околицю Зеленого Гаю (на південний захід від Новопавлівки).
- Російські війська продовжили наступальні операції на Великомихайлівському напрямку та на сході Запорізької області, але не просунулися вперед.
- Українські війська нещодавно просунулися на захід Запорізької області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 серпня, свідчать про те, що Сили оборони нещодавно просунулися в північній частині Кам'янського (на південний захід від Оріхова).
- Окупанти продовжили наступальні операції на Херсонському напрямку, але не просунулися вперед.