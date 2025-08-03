Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на американський аналітичний центр ISW.

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Як змінилася ситуація на фронті станом на 3 серпня?

Російські війська 1 та 2 серпня продовжували обмежені наступальні операції у невизначених районах Курщини , але не просувалися вперед.

, але не просувалися вперед. Окупанти продовжили наступальні операції на півночі Сумської області та Харківщини , але не просунулися вперед.

та , але не просунулися вперед. Аналітики повідомляють, що ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність у напрямку Великого Бурлука 2 серпня.

2 серпня. Загарбники продовжили наступальні дії на Куп'янському напрямку , але не досягли підтвердженого прогресу.

, але не досягли підтвердженого прогресу. Ворожі сили Росії продовжували наступальні операції на північний схід від Борової поблизу Загризового та Лозової та на південний схід від Борової у напрямку Чернещини, але не просунулися вперед.

поблизу Загризового та Лозової та на південний схід від Борової у напрямку Чернещини, але не просунулися вперед. Також російські війська продовжили наступальні операції на Лиманському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни