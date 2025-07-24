Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Как изменилась ситуация на фронте по состоянию на 24 июля?

У Курской области продолжались бои, изменений не зафиксировано.

продолжались бои, изменений не зафиксировано. Российские войска недавно продвинулись на севере Сумской области . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 23 июля, свидетельствуют о том, что враг недавно продвинулся в центральной части Кондратовки (к северу от города Сумы).

. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 23 июля, свидетельствуют о том, что враг недавно продвинулся в центральной части Кондратовки (к северу от города Сумы). 23 июля оккупанты продолжили наступательные операции на севере Харьковской области , но подтвержденного прогресса не достигли.

, но подтвержденного прогресса не достигли. Захватчики продолжили наступательные операции на направлении Великого Бурлука и на Лиманском направлении , но подтвержденного прогресса не достигли.

и на , но подтвержденного прогресса не достигли. Вражеские силы продолжили наступательные операции на Купянском направлении и на Боровском направлении , но не продвинулись вперед.

и на , но не продвинулись вперед. Российские войска продолжили наступательные операции на Северском направлении, но никакого подтвержденного продвижения не достигли.

Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны