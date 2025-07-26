Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский аналитический центр ISW.
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Как изменилась ситуация на фронте по состоянию на 26 июля?
- Российские войска совершили ограниченные атаки в неустановленных районах Курской области 24 и 25 июля.
- Оккупанты продолжили наступательные операции на севере Сумской областии, на севере Харьковщины и возле Великого Бурлука, но не продвинулись вперед.
- Российские захватчики недавно продвинулись на Купянском направлении.
- Вражеские силы продолжили наступательные операции на Боровском направлении, но не продвинулись вперед.
- Агрессор продолжил наступательные операции на Лиманском и на Северском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.
Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны
- Российские войска 25 июля продолжили наступательные операции возле Часового Яра, но не продвинулись вперед.
- Враг недавно продвинулся на Торецком направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 24 июля, свидетельствуют о том, что российские войска продвигались на запад от Попов Яра (на северо-запад от Торецка).
- Захватчики продолжили наступательные операции на Новопавловском направлении и на направлении Великой Новоселки, но подтвержденного прогресса не достигли.
- По данным Института изучения войны, ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности в направлении Гуляйполя 25 июля.
- Российские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но никакого подтвержденного продвижения не достигли.
- Также враг продолжил ограниченные атаки на Херсонском направлении, но не продвинулись вперед.