Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский аналитический центр ISW.

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Как изменилась ситуация на фронте по состоянию на 26 июля?

Российские войска совершили ограниченные атаки в неустановленных районах Курской области 24 и 25 июля.

24 и 25 июля. Оккупанты продолжили наступательные операции на севере Сумской области и, на севере Харьковщины и возле Великого Бурлука , но не продвинулись вперед.

и, на и возле , но не продвинулись вперед. Российские захватчики недавно продвинулись на Купянском направлении.

Вражеские силы продолжили наступательные операции на Боровском направлении , но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. Агрессор продолжил наступательные операции на Лиманском и на Северском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны