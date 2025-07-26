Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на американський аналітичний центр ISW.

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Як змінилася ситуація на фронті станом на 26 липня?

Російські війська здійснили обмежені атаки в невстановлених районах Курської області 24 та 25 липня.

24 та 25 липня. Окупанти продовжили наступальні операції на півночі Сумської област і, на півночі Харківщини та біля Великого Бурлука , але не просунулися вперед.

і, на та біля , але не просунулися вперед. Російські загарбники нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку.

Ворожі сили продовжили наступальні операції на Боровському напрямку , але не просунулися вперед.

, але не просунулися вперед. Агресор продовжив наступальні операції на Лиманському та на Сіверському напрямках, але підтвердженого прогресу не досягли.

Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни