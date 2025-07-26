Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на американський аналітичний центр ISW.
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Як змінилася ситуація на фронті станом на 26 липня?
- Російські війська здійснили обмежені атаки в невстановлених районах Курської області 24 та 25 липня.
- Окупанти продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, на півночі Харківщини та біля Великого Бурлука, але не просунулися вперед.
- Російські загарбники нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку.
- Ворожі сили продовжили наступальні операції на Боровському напрямку, але не просунулися вперед.
- Агресор продовжив наступальні операції на Лиманському та на Сіверському напрямках, але підтвердженого прогресу не досягли.
Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни
- Російські війська 25 липня продовжили наступальні операції біля Часового Яру, але не просунулися вперед.
- Ворог нещодавно просунувся на Торецькому напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 24 липня, свідчать про те, що російські війська просувалися на захід від Попів Яру (на північний захід від Торецька).
- Загарбники продовжили наступальні операції на Новопавлівському напрямку та на напрямку Великої Новосілки, але підтвердженого прогресу не досягли.
- За даними Інституту вивчення війни, ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність у напрямку Гуляйполя 25 липня.
- Російські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, але жодного підтвердженого просування не досягли.
- Також ворог продовжив обмежені атаки на Херсонському напрямку, але не просунулися вперед.