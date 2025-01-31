В эфире 24 Канала председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал, какое значение для Сил обороны имеет трасса М-15, а также оценил, на какие населенные пункты пытаются выйти россияне.

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Куда сунутся россияне в районе Курахово

До недавнего времени трасса М-15 выступала центральным логистическим путем для поставки вооружения и других средств в район Курахово.

Сейчас обстановка там меняется,

– отметил Тимочко.

По его словам, враг пытается продвигаться не только вдоль трассы, которая ведет из Запорожья в Донецк. Оккупанты поставили задачу продвинуться вдоль реки Волчья, которая протекает параллельно с трассой. Напомним, что в свое время российские захватчики пытались взорвать дамбу в Старых Тернах и затопить эту дорогу.

Россияне рассчитывали зайти в Константинополь, чтобы резко отрезать часть наших войск, и также выйти в тыловые склады. Впрочем, фактически Константинополь – это первый промежуточный этап. По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, следующий населенный пункт, на который враг будет сунуться – Багатир.

Какая ситуация в районе трассы М-15: смотрите на карте

Какая конечная цель Путина на Востоке

Сейчас боевые действия на Кураховском направлении очень интенсивные, что связано, в частности, с тем, что враг пытается выровнять фланги на этом направлении.

Я склоняюсь к мнению, что выйдя в район Константинополя, противник будет пытаться выстроить какую-то линию обороны, часть войск будет перебрасывать на Покровск,

– сказал Тимочко.

По его словам, сейчас для россиян Покровск это базовая задача и политически очерченная цель Владимира Путина и военно-политического командования России. Тем более выглядит так, что вражеская армия пытается сомкнуть наступательные ряды от Покровского района до Краматорского направления.

"В то же время активизировались бои в районе Торецка, Часового Яра и даже есть попытки наступать из Лимана – это выглядит, как один замысел по полной оккупации Донецкой области", – добавил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

На что указывает новое заявление Путина об оккупации Донбасса

Недавно российский диктатор заявил, что если бы Украина отдала ему Донецкую и Луганскую области в начале полномасштабного вторжения, то он бы даже не проводил так называемую "сво".

Мы прекрасно понимаем, что это ложь, потому что на самом деле для него стоял вопрос оккупации всей Украины. Более того, даже восстановление Советского Союза. То есть Путин показывает, что после оккупации Луганщины и Донетчины, готов выходить на переговоры,

– отметил Тимочко.

Он отметил, что на самом деле наступление на Покровск и Часов Яр не имеет военной целесообразности, а исключительно политический вопрос выживания диктатуры Путина.

В то же время в ОСУО "Хортица" сообщили, что россияне пытаются прорвать оборону на Торецком и Краматорском направлениях.