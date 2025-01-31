Об этом сообщили в 63-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины, передает 24 Канал. Вероятно, оккупанты оставили технику во время своего отступления в 2022 году.

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Как удалось организовать операцию

О БМП украинским защитникам стало известно, когда уровень водоема снизился из-за попадания противника в дамбу. Планирование операции длилось около полутора месяцев.

У нас было где-то 6 выходов. Каждый день мы той "бехе" (БМП-2 – 24 Канал) посвящали от 20 до 30 минут, потому что больше времени там нельзя было проводить. Сразу начинались прилеты, летали FPV-шки,

– говорит боец с позывным "Бандера".

Прежде всего военные попытались достать "пушку", однако безрезультатно. После этого они решили "затрофеить" БМП-2 полностью.

Командир 106 батальона Артур Скрипник делится, что ожидал благоприятных погодных условий 2 недели. В день операции "погода была на нашей стороне" – туман и мокрый снег.

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По словам командира взвода танкового батальона с позывным "Сармат", защитники отправились на место в 6 часов утра. С помощью тросов БМП-2 подтянули к берегу, а затем вытащили на холм.

Визуальных повреждений на ней (на боевой машине пехоты – 24 Канал) нет – как ехала, так и остановилась. Ее отправят на капитальный ремонт, поэтому она еще послужит батальону и Вооруженным силам,

– говорит Скрипник.

В 63 ОМБр отмечают – это блестящая, хорошо продуманная и героическая операция, однако, если бы наши воины имели достаточно современной техники, возможно, им не пришлось бы рисковать жизнью и здоровьем ради "трофеев".