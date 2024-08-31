Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что пехота вынуждена была выполнять две задачи одновременно – вести оборонительный бой и обустраивать фортификационные сооружения.

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Ситуация на Покровском направлении

Несмотря на то, что ситуация очень сложная. Я не сторонник того, чтобы говорить, что там катастрофа. Главное, там нет обвала и прорыва фронта,

– отметил Жданов.

Сейчас на некоторых участках ВСУ подошли уже к подготовленным рубежам, в частности в направлении населенных пунктов Селидово, Гродовка, и понемногу украинские военные начинают брать ситуацию под контроль.

Где на Покровском направлении будет наступать враг / смотрите на карте

Несмотря на то, что за минувшие сутки было более 200 боевых столкновений, продвижение российских войск, в частности на Покровском направлении, стало меньше. Сейчас там вырисовывается два направления. Скорее всего, оккупанты сосредоточат основные усилия на Селидовом, будут пытаться двигаться от Марьянки вдоль трассы и пробиваться на Сухой Яр.

Пока оккупанты не пройдут Селидово, то я думаю, что на Покровск они вряд ли смогут двигаться. Ведь там своеобразная местность, большая промзона и можно вести боевые действия, нанося фланговые удары,

– сказал военный эксперт.

Угрожающая ситуация на Покровском направлении несколько южнее в районе Карловка – Невельское. По мнению Жданова, Красногоровка и Мемрик – два населенных пункта, откуда враг будет пытаться продвигаться, чтобы срезать плацдарм Карловка – Невельское.

"Судя по тому, что Красногоровка уже трое суток не двигалась с места, а Мемрик уже вторые сутки стоит на месте, то я думаю, усилий у российских войск недостаточно, чтобы продавить нашу оборону, или это будет не так быстро, как хотел бы враг", – добавил военный эксперт.