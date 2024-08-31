Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Олег Жданов, зауваживши, що піхота змушена була виконувати два завдання одночасно – вести оборонний бій та облаштовувати фортифікаційні споруди.

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Ситуація на Покровському напрямку

Попри те, що ситуація дуже складна. Я не прихильник того, щоб казати, що там катастрофа. Головне, там немає обвалу та прориву фронту,

– зазначив Жданов.

Зараз на деяких ділянках ЗСУ підійшли вже до підготовлених рубежів, зокрема в напрямку населених пунктів Селидове, Гродівка, й потрохи українські військові починають брати ситуацію під контроль.

Де на Покровському напрямку наступатиме ворог / дивіться на карті

Попри те, що за минулу добу було понад 200 бойових зіткнень, просування російських військ, зокрема на Покровському напрямку, стало менше. Зараз там вимальовується два напрямки. Найімовірніше, окупанти зосередять основні зусилля на Селидовому, намагатимуться рухатися від Мар'янки здовж траси й пробиватися на Сухий Яр.

Поки окупанти не пройдуть Селидове, то я думаю, що на Покровськ вони навряд чи зможуть рухатися. Адже там своєрідна місцевість, велика промзона й можна вести бойові дії, завдаючи флангових ударів,

– мовив військовий експерт.

Загрозлива ситуація на Покровському напрямку дещо південніше у районі Карлівка – Невельське. На думку Жданова, Красногорівка й Мемрик – два населених пункти, звідки ворог буде намагатися просуватися, щоб зрізати плацдарм Карлівка – Невельське.

"Судячи з того, що Красногорівка вже три доби не рухалась з місця, а Мемрик вже другу добу стоїть на місці, то я думаю, зусиль у російських військ недостатньо, щоби продавити нашу оборону, або це буде не так швидко, як хотів би ворог", – додав військовий експерт.