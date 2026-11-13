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Россия продолжает террор с помощью дронов: где сейчас существует угроза

София Рожик
Атака на Украину

Атака на Украину / Getty Images

Армия страны-террористки продолжает непрерывный террор с помощью беспилотников. Военно-воздушные силы предупреждают об опасности в ряде регионов.

Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за передвижениями российских БПЛА.

 
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Куда летят российские цели?

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В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

Запорожье: Реактивные БПЛА в направлении города

Винницкая область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Вороновицы/Винницы.

Винницкая область: Реактивный БПЛА пролетел мимо Немирова, направляясь в сторону Тыврова

Черкасская область: Реактивный БПЛА пролетел мимо Христиновки в направлении Винницкой области.

Реактивный БПЛА в районе Кропивницкого с юга

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Реактивный БПЛА в Киевской области в направлении Переяслава с севера.

Реактивные БПЛА из Брянской области в Черниговскую область.

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