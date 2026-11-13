Росія продовжує терор дронами: де зараз є загроза

Атака на Україну / Getty Images
Армія країни-терористки продовжує безперервний терор безпілотниками. Повітряні сили попереджають про небезпеку низку регіонів.
Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.
Куди летять російські цілі?
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У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Реактивні БпЛА повз Березну/Мену на Чернігівщині у південному напрямку
Запоріжжя: Реактивні БпЛА в напрямку міста
Вінниччина: Реактивний БпЛА курсом на Вороновицю/Вінницю.
Вінниччина: Реактивний БпЛА повз Немирів, курсом на Тиврів
Черкащина: Реактивний БпЛА повз Христинівку курсом на Вінниччину.
Реактивний БпЛА в р-ні Кропивницького з півдня
Реактивний БпЛА на Київщині у напрямку Переяслава з півночі.
Реактивні БпЛА з Брянської області на Чернігівщину.
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