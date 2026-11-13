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Росія продовжує терор дронами: де зараз є загроза

Софія Рожик
Атака на Україну

Атака на Україну / Getty Images

Армія країни-терористки продовжує безперервний терор безпілотниками. Повітряні сили попереджають про небезпеку низку регіонів.

Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.

 
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Куди летять російські цілі?

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У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

Реактивні БпЛА повз Березну/Мену на Чернігівщині у південному напрямку

Запоріжжя: Реактивні БпЛА в напрямку міста

Вінниччина: Реактивний БпЛА курсом на Вороновицю/Вінницю.

Вінниччина: Реактивний БпЛА повз Немирів, курсом на Тиврів

Черкащина: Реактивний БпЛА повз Христинівку курсом на Вінниччину.

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Реактивний БпЛА в р-ні Кропивницького з півдня

Реактивний БпЛА на Київщині у напрямку Переяслава з півночі.

Реактивні БпЛА з Брянської області на Чернігівщину.

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