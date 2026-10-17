Если в вашем регионе звучит воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за передвижениями российских БПЛА.

Куда летят российские цели?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

19:04, 17 октября

Реактивный БПЛА на Васильков с юга

19:03, 17 октября

Реактивные БПЛА в Черниговской области, в районе Добрянки, курс юго-западный.

19:02, 17 октября

Реактивный БПЛА пролетел мимо Вийтовцы в Хмельницкой области в направлении Тернопольской области

18:51, 17 октября

"Бандероли" на Днепр с юга. Оставайтесь в укрытиях!

18:50, 17 октября

Реактивный БПЛА пролетел мимо Вильшаны в Черкасской области в направлении Киевской области