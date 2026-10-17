Если в вашем регионе звучит воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за передвижениями российских БПЛА.
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Реактивный БПЛА на Васильков с юга Реактивные БПЛА в Черниговской области, в районе Добрянки, курс юго-западный. Реактивный БПЛА пролетел мимо Вийтовцы в Хмельницкой области в направлении Тернопольской области "Бандероли" на Днепр с юга. Оставайтесь в укрытиях! Реактивный БПЛА пролетел мимо Вильшаны в Черкасской области в направлении Киевской области
Реактивный БПЛА на Васильков с юга
Реактивные БПЛА в Черниговской области, в районе Добрянки, курс юго-западный.
Реактивный БПЛА пролетел мимо Вийтовцы в Хмельницкой области в направлении Тернопольской области
"Бандероли" на Днепр с юга. Оставайтесь в укрытиях!
Реактивный БПЛА пролетел мимо Вильшаны в Черкасской области в направлении Киевской области