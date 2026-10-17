Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.
Куди летять російські цілі?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Реактивний БпЛА на Васильків з півдня Реактивні БпЛА на Чернігівщині в р-ні. Добрянки курс південно-західний. Реактивний БпЛА повз Війтівці на Хмельниччині на Тернопільщину "Бандеролі" на Дніпро з півдня. Перебувайте в укриттях! Реактивний БпЛА повз Вільшану на Черкащині у напрямку Київщини19:04, 17 жовтня19:03, 17 жовтня19:02, 17 жовтня18:51, 17 жовтня18:50, 17 жовтня
Реактивний БпЛА на Васильків з півдня
Реактивні БпЛА на Чернігівщині в р-ні. Добрянки курс південно-західний.
Реактивний БпЛА повз Війтівці на Хмельниччині на Тернопільщину
"Бандеролі" на Дніпро з півдня. Перебувайте в укриттях!
Реактивний БпЛА повз Вільшану на Черкащині у напрямку Київщини