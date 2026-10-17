Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.

Куди летять російські цілі?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

19:04, 17 жовтня

Реактивний БпЛА на Васильків з півдня

19:03, 17 жовтня

Реактивні БпЛА на Чернігівщині в р-ні. Добрянки курс південно-західний.

19:02, 17 жовтня

Реактивний БпЛА повз Війтівці на Хмельниччині на Тернопільщину

18:51, 17 жовтня

"Бандеролі" на Дніпро з півдня. Перебувайте в укриттях!

18:50, 17 жовтня

Реактивний БпЛА повз Вільшану на Черкащині у напрямку Київщини