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Куда летят российские цели?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

22:10, 20 октября

Ковель!

22:03, 20 октября

Угроза применения баллистического оружия.

22:02, 20 октября

Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Кременчуга с юга.

21:58, 20 октября

Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Луцка с севера.

21:56, 20 октября

Реактивные БПЛА пролетают над Ровенской областью в направлении Волыни.

21:51, 20 октября

Академгородok.

21:44, 20 октября

Реактивный БПЛА пролетел мимо Киевского водохранилища по маршруту Вышгород – Киев.

21:42, 20 октября

Реактивный БПЛА пролетел мимо Киевского водохранилища курсом на запад.

21:32, 20 октября

Реактивные БПЛА на севере Житомирской области, курс на запад.

20:56, 20 октября

УАБы в Днепропетровскую область

20:56, 20 октября

БПЛА, направляющийся к Днепру.

20:40, 20 октября

Реактивный БПЛА пролетел мимо Броваров в направлении Киева.