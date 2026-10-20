Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.
Куди летять російські цілі?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Академмістечко. Реактивний БпЛА повз Київське водосховище курсом Вишгород/Київ. Реактивний БпЛА повз Київське водосховище курсом на захід. Реактивні БпЛА на півночі Житомирщини, курс західний. КАБи на Дніпропетровщину БпЛА курсом на Дніпро. Реактивний БпЛА повз Бровари курсом на Київ.21:51, 20 жовтня21:44, 20 жовтня21:42, 20 жовтня21:32, 20 жовтня20:56, 20 жовтня20:56, 20 жовтня20:40, 20 жовтня
Академмістечко.
Реактивний БпЛА повз Київське водосховище курсом Вишгород/Київ.
Реактивний БпЛА повз Київське водосховище курсом на захід.
Реактивні БпЛА на півночі Житомирщини, курс західний.
КАБи на Дніпропетровщину
БпЛА курсом на Дніпро.
Реактивний БпЛА повз Бровари курсом на Київ.