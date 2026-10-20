Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.

Куди летять російські цілі?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

21:51, 20 жовтня

Академмістечко.

21:44, 20 жовтня

Реактивний БпЛА повз Київське водосховище курсом Вишгород/Київ.

21:42, 20 жовтня

Реактивний БпЛА повз Київське водосховище курсом на захід.

21:32, 20 жовтня

Реактивні БпЛА на півночі Житомирщини, курс західний.

20:56, 20 жовтня

КАБи на Дніпропетровщину

20:56, 20 жовтня

БпЛА курсом на Дніпро.

20:40, 20 жовтня

Реактивний БпЛА повз Бровари курсом на Київ.