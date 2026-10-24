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Россия постоянно терроризирует беспилотниками, в Ровенской области – попадания: где сейчас есть опасность

София Рожик
Атака на Украину

Украину атакуют БПЛА / Фото из открытых источников

Армия страны-террористки продолжает непрерывный террор с помощью беспилотников. Военно-воздушные силы предупреждают об опасности в ряде регионов.

Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за передвижениями российских БПЛА.

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Куда летят российские цели?

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В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

Киев: реактивный БПЛА над городом.

В Шевченковском районе Киева, в центре столицы, обломки БПЛА упали на открытую территорию парковки. Повреждены автомобили, возгорания не произошло.
По предварительной информации, есть один пострадавший.

Киевская область: реактивный БПЛА направляется к Великой Димерке.

УАБы в Харьковскую область.

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Реактивный БПЛА из Черкасской области в направлении Киевской области (Переяслав).

Реактивный БПЛА пролетает через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на запад.

УАБы в Сумской области

Реактивный БПЛА пролетел мимо Великой Димерки, направляясь в сторону Броваров/Киева.

Реактивный БПЛА в Ромодане\Лубнах в Полтавской области

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Киевская область: реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Великой Димерки из Черниговской области

Реактивный БПЛА из Черного моря в Николаевскую область (Очаков)

Реактивный БПЛА в Козельце Черниговской области с северо-востока

Черниговская область: реактивные БПЛА в направлении населенных пунктов Холмы, Березна, Славутич, Городня

Число раненых в результате атаки российских войск на Синельниково возросло до 12.

Пятеро пострадавших находятся в больнице. Две женщины и один мужчина – в тяжелом состоянии. Их сейчас оперируют. После этого их доставят в областную больницу в Днепре.

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Днепр: реактивный БПЛА, направляющийся к городу с юга

Реактивные БПЛА на севере Черниговской области, курс вдоль границы с Беларусью

Ровно: реактивный БПЛА в направлении города

Ровенская область: реактивный БПЛА в районе Березного/Костополя.

Реактивный БПЛА над Харьковом.

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Сумская область: БПЛА направляется в сторону Боромли.

Киевская область: реактивный БПЛА в районе Киевского водохранилища.

Винницкая область: реактивный БПЛА в направлении Пеньковки/Жмеринки.

Ровенская область: реактивный БПЛА на Рокитное.

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В результате атаки противника поврежден объект электроснабжения в Черниговской области. Без электричества остались около 145 тысяч абонентов в Новгород-Северском, Нежинском и Черниговском районах, а также в городе Славутич.

Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Киевская область: Вишневое

БПЛА над Днепром с востока.

Киев: Демиевка/Голосеев.

Киевская область: реактивный БПЛА в Вышгороде.

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Реактивный БПЛА направляется на Харьков с юга.

Одесская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Любашевки, курс – северо-западный.

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