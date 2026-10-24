Россия постоянно терроризирует беспилотниками, в Ровенской области – попадания: где сейчас есть опасность

Число раненых в результате атаки российских войск на Синельниково возросло до 12.

Пятеро пострадавших находятся в больнице. Две женщины и один мужчина – в тяжелом состоянии. Их сейчас оперируют. После этого их доставят в областную больницу в Днепре.