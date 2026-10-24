Росія постійно тероризує безпілотниками, на Рівненщині – влучання: де зараз є небезпека

Україну атакують БпЛА / Фото з відкритих джерел
Армія країни-терористки продовжує безперервний терор безпілотниками. Повітряні сили попереджають про небезпеку низку регіонів.
Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.
Куди летять російські цілі?
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У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
До 12 зросла кількість поранених через атаку росіян на Синельникове.
5 постраждалих у лікарні. Дві жінки та чоловік – у тяжкому стані. Їх зараз оперують. Після цього доправлять до обласної лікарні у Дніпрі.
Дніпро: реактивний БпЛА в напрямку міста з півдня
Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини, курс вздовж кордону з Білоруссю
Рівне: реактивний БпЛА в напрямку міста
Рівненщина: реактивний БпЛА на Березне/Костопіль.
Реактивний БпЛА над Харковом.
Сумщина: БпЛА курсом на Боромлю.
Київщина: реактивний БпЛА в районі Київського водосховища.
Вінниччина: реактивний БпЛА на Пеньківку/Жмеринку.
Рівненщина: реактивний БпЛА на Рокитне.
Унаслідок атаки ворога пошкоджено об'єкт електропостачання на Чернігівщині. Знеструмлено близько 145 тисяч абонентів у Новгород-Сіверському, Ніжинському і Чернігівському районах, а також у місті Славутич.
Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
Київщина: Вишневе
БпЛА на Дніпро зі сходу.
Київ: Деміївка/Голосіїв.
Київщина: реактивний БпЛА на Вишгород.
Реактивний БпЛА на Харків з півдня.
Одещина: реактивний БпЛА повз Любашівку, курс північно-західний.
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