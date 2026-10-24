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Росія постійно тероризує безпілотниками, на Рівненщині – влучання: де зараз є небезпека

Софія Рожик
Атака на Україну

Україну атакують БпЛА / Фото з відкритих джерел

Армія країни-терористки продовжує безперервний терор безпілотниками. Повітряні сили попереджають про небезпеку низку регіонів.

Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.

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Куди летять російські цілі?

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До 12 зросла кількість поранених через атаку росіян на Синельникове.

5 постраждалих у лікарні. Дві жінки та чоловік – у тяжкому стані. Їх зараз оперують. Після цього доправлять до обласної лікарні у Дніпрі.

Дніпро: реактивний БпЛА в напрямку міста з півдня

Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини, курс вздовж кордону з Білоруссю

Рівне: реактивний БпЛА в напрямку міста

Рівненщина: реактивний БпЛА на Березне/Костопіль.

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Реактивний БпЛА над Харковом.

Сумщина: БпЛА курсом на Боромлю.

Київщина: реактивний БпЛА в районі Київського водосховища.

Вінниччина: реактивний БпЛА на Пеньківку/Жмеринку.

Рівненщина: реактивний БпЛА на Рокитне.

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Унаслідок атаки ворога пошкоджено об'єкт електропостачання на Чернігівщині. Знеструмлено близько 145 тисяч абонентів у Новгород-Сіверському, Ніжинському і Чернігівському районах, а також у місті Славутич.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Київщина: Вишневе

БпЛА на Дніпро зі сходу.

Київ: Деміївка/Голосіїв.

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Київщина: реактивний БпЛА на Вишгород.

Реактивний БпЛА на Харків з півдня.

Одещина: реактивний БпЛА повз Любашівку, курс північно-західний.

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