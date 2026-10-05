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Куда летят российские цели?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

20:34, 5 октября

Реактивный БПЛА в Киевской области, направление Белая Церковь

20:29, 5 октября

Реактивный БПЛА в Черкасской области, направляется в Киевскую область

20:26, 5 октября

Взрывы в Киеве

20:25, 5 октября

Киев: реактивный БПЛА в Печерске

20:24, 5 октября

Киев: реактивный БПЛА на Лукьяновке

20:23, 5 октября

Киев: реактивный БПЛА в Виноградаре

20:22, 5 октября

Киев: реактивный БПЛА в направлении города

20:19, 5 октября

Реактивный БПЛА в Киевской области, направляется к населенным пунктам Буча/Гостомель

20:15, 5 октября

Реактивный БПЛА в Черкасской области, курс на н.п. Каменка

20:06, 5 октября

УАБы в Донецкую область

20:00, 5 октября

УАБы в Черниговскую область

19:58, 5 октября

Реактивный БПЛА в Черниговской области вдоль границы с Беларусью в направлении Киевской области

19:57, 5 октября

Внимание! Активность вражеской тактической авиации на северном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения в прифронтовых районах!

19:53, 5 октября

Реактивный БПЛА, направляющийся в Полтавскую область, населенный пункт Кобеляки

19:45, 5 октября