Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.
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У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Реактивний БпЛА на Київщині, курс Біла Церква Реактивний БпЛА на Черкащині, курс Київщина Вибухи у Києві Київ: реактивний БпЛА на Печерськ Київ: реактивний БпЛА на Лук'янівку Київ: реактивний БпЛА на Виноградар Київ: реактивний БпЛА в напрямку міста Реактивний БпЛА на Київщині, курс на н.п. Буча/Гостомель Реактивний БпЛА на Черкащині, курс на н.п. Кам'янка КАБи на Донеччину КАБи на Чернігівщину Реактивний БпЛА на Чернігівщині вздовж кордону з Білоруссю в напрямку Київщини Увага! Активність ворожої тактичної авіації на північному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей! Реактивний БпЛА курсом на Полтавщину, н.п.Кобеляки Одеса: реактивний БпЛА в напрямку міста
Реактивний БпЛА на Київщині, курс Біла Церква
Реактивний БпЛА на Черкащині, курс Київщина
Вибухи у Києві
Київ: реактивний БпЛА на Печерськ
Київ: реактивний БпЛА на Лук'янівку
Київ: реактивний БпЛА на Виноградар
Київ: реактивний БпЛА в напрямку міста
Реактивний БпЛА на Київщині, курс на н.п. Буча/Гостомель
Реактивний БпЛА на Черкащині, курс на н.п. Кам'янка
КАБи на Донеччину
КАБи на Чернігівщину
Реактивний БпЛА на Чернігівщині вздовж кордону з Білоруссю в напрямку Київщини
Увага! Активність ворожої тактичної авіації на північному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!
Реактивний БпЛА курсом на Полтавщину, н.п.Кобеляки
Одеса: реактивний БпЛА в напрямку міста