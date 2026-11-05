Российские дроны без перерыва терроризируют Украину: где сейчас угроза

Атака на Украину / Getty Images
Армия страны-террористки продолжает непрерывный террор с помощью беспилотников. Военно-воздушные силы предупреждают об опасности в ряде регионов.
Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за передвижениями российских БПЛА.
Куда летят российские цели?
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В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Реактивный БПЛА из акватории Черного моря, курсом на Николаевскую область
Белая Церковь: реактивные БПЛА в направлении города с востока
Харьков: ударный БПЛА в направлении города
Переяслав
Киевская область: реактивный БПЛА в Борисполе
Запорожье: реактивный БПЛА в направлении города
Днепр: реактивный БПЛА в направлении города
Реактивные БПЛА в Киевской области, направляются в Переяслав и Яготин
Одесская область: ударные БПЛА направляются в сторону Затоки/Белгорода-Днестровского
Полтава: реактивный БПЛА в направлении города
Реактивный БПЛА в Черкасской области, направляется в Смилу
Реактивные БПЛА в Черниговской области, направляются в Киевскую область (Згуровка)
Запорожье: ударный БПЛА в направлении города
Белая Церковь: реактивные БПЛА в направлении города с востока
Группа реактивных БПЛА в Черниговской области, мимо Сновска и Мены, направляется на юг
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