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Российские дроны без перерыва терроризируют Украину: где сейчас угроза

София Рожик
Атака на Украину

Атака на Украину / Getty Images

Армия страны-террористки продолжает непрерывный террор с помощью беспилотников. Военно-воздушные силы предупреждают об опасности в ряде регионов.

Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за передвижениями российских БПЛА.

 
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Куда летят российские цели?

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В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

Реактивный БПЛА из акватории Черного моря, курсом на Николаевскую область

Белая Церковь: реактивные БПЛА в направлении города с востока

Харьков: ударный БПЛА в направлении города

Переяслав

Киевская область: реактивный БПЛА в Борисполе

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Запорожье: реактивный БПЛА в направлении города

Днепр: реактивный БПЛА в направлении города

Реактивные БПЛА в Киевской области, направляются в Переяслав и Яготин

Одесская область: ударные БПЛА направляются в сторону Затоки/Белгорода-Днестровского

Полтава: реактивный БПЛА в направлении города

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Реактивный БПЛА в Черкасской области, направляется в Смилу

Реактивные БПЛА в Черниговской области, направляются в Киевскую область (Згуровка)

Запорожье: ударный БПЛА в направлении города

Белая Церковь: реактивные БПЛА в направлении города с востока

Группа реактивных БПЛА в Черниговской области, мимо Сновска и Мены, направляется на юг

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