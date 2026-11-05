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Російські дрони тероризують Україну без упину: де зараз загроза

Софія Рожик
Атака на Україну

Атака на Україну / Getty Images

Армія країни-терористки продовжує безперервний терор безпілотниками. Повітряні сили попереджають про небезпеку низку регіонів.

Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.

 
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Куди летять російські цілі?

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У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

Київщина: Реактивний БпЛА курсом на Обухів.

Реактивний БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Миколаївщину

Біла Церква: реактивні БпЛА в напрямку міста зі сходу

Харків: ударний БпЛА у напрямку міста

Переяслав

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Київщина: реактивний БпЛА на Бориспіль

Запоріжжя: реактивний БпЛА у напрямку міста

Дніпро: реактивний БпЛА у напрямку міста

Реактивні БпЛА на Київщині, курс Переяслав, Яготин

Одещина: ударні БпЛА курсом на Затоку/Білгород Дністровський

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Полтава: реактивний БпЛА в напрямку міста

Реактивний БпЛА на Черкашині, курс Сміла

Реактивні БпЛА на Чернігівщині, курс Київщина (Згурівка)

Запоріжжя: ударний БпЛА в напрямку міста

Біла Церква: реактивні БпЛА в напрямку міста зі сходу

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Група реактивних БпЛА на Чернігівщині, повз Сновськ та Мену курс на південь

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