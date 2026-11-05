Російські дрони тероризують Україну без упину: де зараз загроза

Атака на Україну / Getty Images
Армія країни-терористки продовжує безперервний терор безпілотниками. Повітряні сили попереджають про небезпеку низку регіонів.
Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.
Куди летять російські цілі?
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У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Київщина: Реактивний БпЛА курсом на Обухів.
Реактивний БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Миколаївщину
Біла Церква: реактивні БпЛА в напрямку міста зі сходу
Харків: ударний БпЛА у напрямку міста
Переяслав
Київщина: реактивний БпЛА на Бориспіль
Запоріжжя: реактивний БпЛА у напрямку міста
Дніпро: реактивний БпЛА у напрямку міста
Реактивні БпЛА на Київщині, курс Переяслав, Яготин
Одещина: ударні БпЛА курсом на Затоку/Білгород Дністровський
Полтава: реактивний БпЛА в напрямку міста
Реактивний БпЛА на Черкашині, курс Сміла
Реактивні БпЛА на Чернігівщині, курс Київщина (Згурівка)
Запоріжжя: ударний БпЛА в напрямку міста
Біла Церква: реактивні БпЛА в напрямку міста зі сходу
Група реактивних БпЛА на Чернігівщині, повз Сновськ та Мену курс на південь
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