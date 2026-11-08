Террор со стороны российских дронов не прекращается: где сейчас есть угроза

Атака на Украину / Getty Images
Армия страны-террористки продолжает непрерывный террор с помощью беспилотников. Военно-воздушные силы предупреждают об опасности в ряде регионов.
Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за передвижениями российских БПЛА.
Куда летят российские цели?
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В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Днепропетровская область: Бандероль направляется в Каменское.
БПЛА, направляющийся в сторону Кременчуга.
Бандероль, отправленная в Балаклею.
Ракета летит в сторону Андреевки.
Ракета летит в сторону Чугуева.
УАБ в Запорожье.
Полтавская область: БПЛА пролетел мимо Николаевки, направляясь в сторону Полтавы.
Киевская область: Реактивный БПЛА направляется в сторону Переяслава.
УАБы в Запорожскую область.
УАБы в Донецкую и Харьковскую области.
Житомирская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Овруча курсом на запад
Реактивный БПЛА на Кривой Рог с юга.
Полтавская область: Реактивные БПЛА направляются в сторону Глобино/Семеновки.
Реактивный БПЛА пролетает через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на запад.
Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Запорожской и Донецкой областям
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