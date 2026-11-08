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Террор со стороны российских дронов не прекращается: где сейчас есть угроза

София Рожик
Атака на Украину

Атака на Украину / Getty Images

Армия страны-террористки продолжает непрерывный террор с помощью беспилотников. Военно-воздушные силы предупреждают об опасности в ряде регионов.

Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за передвижениями российских БПЛА.

 
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Куда летят российские цели?

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В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

Днепропетровская область: Бандероль направляется в Каменское.

БПЛА, направляющийся в сторону Кременчуга.

Бандероль, отправленная в Балаклею.

Ракета летит в сторону Андреевки.

Ракета летит в сторону Чугуева.

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УАБ в Запорожье.

Полтавская область: БПЛА пролетел мимо Николаевки, направляясь в сторону Полтавы.

Киевская область: Реактивный БПЛА направляется в сторону Переяслава.

УАБы в Запорожскую область.

УАБы в Донецкую и Харьковскую области.

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Житомирская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Овруча курсом на запад

Реактивный БПЛА на Кривой Рог с юга.

Полтавская область: Реактивные БПЛА направляются в сторону Глобино/Семеновки.

Реактивный БПЛА пролетает через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на запад.

Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Запорожской и Донецкой областям

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