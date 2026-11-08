Терор російськими дронами не припиняється: де зараз є загроза

Атака на Україну / Getty Images
Армія країни-терористки продовжує безперервний терор безпілотниками. Повітряні сили попереджають про небезпеку низку регіонів.
Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.
Куди летять російські цілі?
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У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Дніпропетровщина: Бандероль курсом на Кам'янське.
БпЛА курсом на Кременчук.
Київщина: Реактивний БпЛА повз Узин курсом на Білу Церкву.
Бандероль курсом на Балаклію.
Ракета курсом на Андріївку.
Ракета курсом на Чугуїв.
КАБ на Запоріжжя.
Полтавщина: БпЛА повз Миколаївку, курсом на Полтаву.
Київщина: Реактивний БпЛА курсом на Переяслав.
КАБи на Запорізьку область.
КАБи на Донеччину та Харківщину.
Житомирщина: реактивний БпЛА повз Овруч курсом на захід
Реактивний БпЛА на Кривий Ріг з півдня.
Полтавщина: Реактивні БпЛА курсом на Глобине/Семенівку.
Реактивний БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на захід.
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область та Донеччину
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