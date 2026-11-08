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Терор російськими дронами не припиняється: де зараз є загроза

Софія Рожик
Атака на Україну

Атака на Україну / Getty Images

Армія країни-терористки продовжує безперервний терор безпілотниками. Повітряні сили попереджають про небезпеку низку регіонів.

Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.

 
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Куди летять російські цілі?

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У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

Дніпропетровщина: Бандероль курсом на Кам'янське.

БпЛА курсом на Кременчук.

Київщина: Реактивний БпЛА повз Узин курсом на Білу Церкву.

Бандероль курсом на Балаклію.

Ракета курсом на Андріївку.

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Ракета курсом на Чугуїв.

КАБ на Запоріжжя.

Полтавщина: БпЛА повз Миколаївку, курсом на Полтаву.

Київщина: Реактивний БпЛА курсом на Переяслав.

КАБи на Запорізьку область.

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КАБи на Донеччину та Харківщину.

Житомирщина: реактивний БпЛА повз Овруч курсом на захід

Реактивний БпЛА на Кривий Ріг з півдня.

Полтавщина: Реактивні БпЛА курсом на Глобине/Семенівку.

Реактивний БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на захід.

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Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область та Донеччину

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