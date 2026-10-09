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Куда летят российские цели?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

19:49, 9 октября

19:47, 9 октября

Реактивный БПЛА на западе Полтавской области. населенный пункт Гребинка

19:41, 9 октября

Днепр: БПЛА в направлении города

19:38, 9 октября

Радомышль

19:35, 9 октября

Реактивный БПЛА в Житомирской области в направлении Житомира

19:28, 9 октября

Реактивный БПЛА в Житомирской области в направлении Коростеня

19:27, 9 октября

Новая группа реактивных БПЛА на севере Черниговской области, курс вдоль границы с Беларусью в направлении Киевской области

19:25, 9 октября

Реактивный БПЛА в Николаевской области, курс – Новая Одесса

19:22, 9 октября

Реактивный БПЛА на севере Киевской области, направляющийся в сторону Житомирской области

19:13, 9 октября

Реактивный БПЛА в Киевской области, мимо Чернобыля, курс на запад

19:08, 9 октября

Реактивный БПЛА в Николаевской области, курс на Вознесенск